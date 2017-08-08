كشفت صحيفة (البناء) اللبنانية ان وفدا وزاريا لبنانيا موسعا سيزور سوريا الأسبوع المقبل, بموافقة رئيس الوزراء سعد الحريري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها ان "زيارة الوفد منسقة مع رئيس الحكومة، إذ لا يمكن لوزير أن يقوم بزيارة إلى أي دولة من دون موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي الزيارة منسّقة ولن تسبب أي انقسام حكومي في الجلسة الحكومية المقبلة".

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ولفتت المصادر إلى أن "الزيارة والملفات التي سيبحثها الوفد محصورة بالشق الاقتصادي، وفي إطار جهود إعادة إعمار سوريا ولن تتطرق إلى الملفات السياسية".

وتاتي زيارة الوفد بالرغم من موقف رئيس الوزراء سعد الحريري المعارض للنظام السوري على خلفية الازمة السورية , وسط انقسام سياسي حاد بين الأطراف اللبنانية وبخاصة حول الملف السوري.

يشار الى ان سعد الحريري زار سوريا عام 2009 والتقى الرئيس الاسد بعد أعوام من الجفاء , في أعقاب اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري والد سعد.