سيريانيوز :: غارات التحالف وقذائف داعش تقتل مدنيين في دير الزور

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان غارات لطيران التحالف الأمريكي استهدفت قريتي ابوحمام والكشكية وبادية مدينة الميادين والريف الشرقي من مدينة دير الزور, ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى..

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وكان طيران التحالف شن امس غارات جوية في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ، ما أدى الى سقوط ضحايا بينهم اطفال.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

من جهة اخرى, سقط ضحايا جراء قصف بالقذائف شنه تنظيم "داعش" على احياء بمدينة دير الزور, بحسب المصادر.

وجاء ذلك بعد يوم على اصابة مدنيين جراء سقوط قذائف مصدرها "داعش" على احياء بمدينة دير الزور.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام بدير الزور , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم "داعش" لغارات مكثفة من التحالف و الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.