أصيب, يوم الاثنين, 3 من عمال ورشات الكهرباء اثر انفجار لغم ارضي في منطقة وادي العذيب بريف حماة, بالتزامن مع سقوط قذائف بريف القنيطرة ومدينة دير الزور, ما اسفر عن سقوط مصاين.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في وزارة الكهرباء, لم تسمه قوله ان "لغما أرضيا من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجر في منطقة وادي العذيب أثناء قيام عمال ورشات الكهرباء بمد النواقل ومعايرتها في المنطقة ما تسبب بإصابة 3 عمال , إضافة إلى تضرر عدد من آليات الورشات”.

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ولفت المصدر إلى أن “وزارة الكهرباء تابعت التنسيق مع الجهات المختصة للكشف على المنطقة والتأكد من عدم وجود ألغام أخرى وذلك حرصا على سلامة الورشات وعلى الفور تم استئناف العمل على الخط”.

وتكررت حوادث انفجار الغام ارضية في عدة مناطق سورية مما ادى الى وقوع ضحايا.

من جهة اخرى, أفادت وكالة (سانا) "بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة جراء اطلاق إرهابيين من جباثا الخشب عددا من القذائف الصاروخية على قرية حضر بريف القنيطرة”.

وفي سياق متصل, ذكر مدير الصحة بدير الزور عبد النجم العبيد في تصريح لوكالة ( سانا) أنه “تم إسعاف 3 مدنيين قبيل منتصف ليلة أمس إلى المشفى مصابين بجروح ناتجة عن انفجار قذائف أطلقها إرهابيون على أحياء المدينة".

وكان قتلى وجرحى سقطوا, يوم الجمعة الماضي, جراء استهداف تنظيم داعش بالقذائف الصاروخية حيي الجورة والقصور بدير الزور.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب ودير الزور ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.