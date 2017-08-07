أطلق تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) , يوم الاثنين, صواريخ من طراز "غراد" على لبنان ,من معقله على الحدود مع سوريا, دون توارد انباء عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مصدر ا مني لم تسمه قوله، إن "الصواريخ سقطت حول بلدة القاع مما دفع الجيش اللبناني للرد بقصف مواقع "داعش" في التلال القريبة.

من جانبها، أفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن "وحدات الجيش استهدفت براجمات الصواريخ والمدفعية مراكز تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع، وذلك بعد تعرض أطراف بلدة القاع لسقوط 8 قذائف مصدرها المجموعات الإرهابية في جرود البلدة".

من جهتها، أشارت قناة "المنار" اللبنانية، إلى "سقوط 7 صواريخ غراد 4 منها داخل بلدة القاع و3 داخل مشاريع القاع مصدرها مواقع تنظيم "داعش"، مضيفة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع اصابات".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال يوم الجمعة، إن الهجوم على متشددي الدولة الإسلامية في المنطقة الحدودية بين سوريا ولبنان سيبدأ خلال أيام.

ونوه مصدر عسكري لبناني مؤخرا أن "الجيش اللبناني يهاجم داعش منذ فترة بمنعها من توسيع نطاق انتشارها وقطع طرق إمدادها".

ويسيطر "داعش" على مناطق جبلية شرقي لبنان على الحدود مع سوريا، وخاص مرارا مواجهات مع الجيش اللبناني