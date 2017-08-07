ألقت الجهات المختصة اللبنانية, يوم الاثنين, القبض على سورين بتهمة الاتجار بمادة الكابتاغون, كما اعتقلت اخر بجرم انتمائه لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) وتخطيطه لشن عملية انتحارية في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان المديرية العامة لأمن الدولة أوقفت سوري أحد تجار الكابتاغون في البقاع وضبطت في حوزته عشرات الأكياس الموضبة للبيع.

وأقر الموقوف , خلال التحقيق معه, أنه يروج لهذه الممنوعات مستعينا بشبكة من العملاء بينهم وسيط سوري ملقب "بالأسود"، كما يتزود بالبضاعة من مجموعة تجار آخرين، منهم لبناني قيد الملاحقة.

من جهة اخرى, اعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان , انه " تم توقيف السوري (ل.ص.ع) تولد 1999 لانتمائه إلى تنظيم داعش ".

واقر الموقوف, خلال التحقيق معه, بانه "تلقى اوامر من الشيخ أبو هاجر المصري (مسؤول تجنيد الشبان لصالح تنظيم داعش أو ما يعرف بأشبال الخلافة) بالانتقال الى الأراضي اللبنانية والتوجه الى مخيم عين الحلوة والإلتحاق بمجموعة الإرهابي بلال بدر تمهيدا لتجهيزه لتنفيذ عملية إنتحارية على أن يحدد الهدف بلال بدر نفسه".

وقام صاحب العلاقة بمسح كافة الصور والبيانات والأرقام عن هاتفه الخليوي، ودخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية بمساعدة أحد المهربين، واستقر مؤقتا في مدينة بيروت تمهيدا للانتقال إلى مخيم عين الحلوة إلا أن توقيفه حال دون تنفيذ مخططه, بحسب البيان.

وسبق ان تعرض العديد من السوريين للاعتقال في لبنان بتهم مختلفة ابرزها التخطيط لعمليات انتحارية داخل لبنان والانتماء لتنظيمات متطرفة والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة وغيرها من الأعمال المخالفة.