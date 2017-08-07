أعلنت "كتائب سيد الشهداء"، إحدى تشكيلات "الحشد الشعبي"، يوم الاثنين, عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصرها بقصف جوي أمريكي قرب الحدود العراقية السورية, مهددة بالرد على ذلك.

واوضحت الكتائب, في بيان لها, نشرته وسائل اعلام, ان "القوات الامريكية قامت بقصف شديد لمواقع مجاهدي كتائب "سيد الشهداء" في خط هذه الحدود وفي الجهة المقابلة لعكاشات" غربي العراق".

وأضاف البيان أن القصف أدى إلى "سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وذلك لاستعمالهم الذخيرة الذكية كما عبروا الامريكيون في بيانهم الصادر صباح الاثنين، وزعموا أنهم قصفوا بالمدفعية الذكية مواقع مفترضة لداعش على الحدود العراقية السورية، وكنا نعلم أنهم يستهدفوننا نحن أبناء الحشد الشعبي وأبناء المرجعية".

وحمل البيان الجيش الأمريكي "عواقب هذا العمل", مهددا بالرد على ذلك, داعيا "الجهات المختصة ولاسيما الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق كبير في هذا العمل ".

وتتولى قوات "الحشد الشعبي" , بعد وصولها إلى الحدود المشتركة بين سوريا والعراق, مهمة الحفاظ على أجزاء من الشريط الحدودي بين البلدين بالتنسيق مع الجيش السوري.