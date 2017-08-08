أكدت الحكومة السعودية, يوم الاثنين, على ثبات موقفها من الملف السوري المتمثل بوضع مستقبل جديد لسوريا لامكان فيه للرئيس بشار الاسد .

وشدد مجلس الوزراء السعودي, خلال اجتماع له, بحسب وكالة (واس), على الحل القائم على مبادئ إعلان "جنيف 1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبلٍ جديدٍ لسوريا لا مكان فيه لبشار الأسد".

وجاء ذلك بعد يومين على اعلان مصدر في "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، بان وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أبلغهم أن الرئيس بشار الأسد باق, لكن السعودية ردت على ذلك, واكدت ان ما نسب للجبير غير دقيق.

واكد مجلس الوزراء السعودي على "دعم المملكة للهيئة العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة".

وأبلغ الجبير "الهيئة العليا للمفاوضات" بالتحضير لعقد مؤتمر "الرياض الثاني"، لإعادة هيكلة الهيئة قبل جولة مفاوضات جنيف المقبلة, بحسب ماذكرته ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصدر لم تسمها في المعارضة السورية.

يشار الى ان "هيئة التفاوض" تشكلت خلال اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض عام 2015, وتم انتخاب رياض حجاب منسقاَ عاماَ للهيئة.