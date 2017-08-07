تستضيف العاصمة الإيرانية طهران غداَ وبعد غد اجتماع على مستوى الخبراء للدول الضامنة تحضيراَ للقاء الرئيسي في استانا حول سوريا والذي من المقرر عقده اواخر شهر اب الجاري.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي, بحسب وكالة (فارس), انه سيعقد في طهران غدا وبعد غد اجتماع خبراء استانا فيما سيعقد الاجتماع الرئيسي في استانا اواخر آب الجاري".

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واعرب قاسمي عن "الامل في أن تسهم هذه المساعي في ترسيخ دعائم وقف إطلاق النار والامن والاستقرار في سوريا”.

وفي سياق متصل, اعلن السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، في تصريح لوكالة (سبونتيك), أن تاريخ انعقاد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا، سيحدد على ضوء اجتماع الدول الضامنة على مستوى الخبراء غداً في طهران".

وأضاف حداد "حتى الآن لم يحدد تاريخ ولكن هو محدد من أستانا الماضي انه سوف يكون في الأسبوع الأخير من شهر آب".

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية نفت الشهر الشهر الماضي, امتلاكها أي معلومات حول تغيير موعد لقاء أستانا السادس حول سوريا.

وانتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، في 5 تموز ، بـنتائج وصفت بانها " ايجابية" تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا, بحسب وصف الدول الضامنة للهدنة.