أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن الاستمرار بتزويد الجانب اللبناني بمئة ميغا كهرباء من أصل 2400 .

وأوضح خربوطلي, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان الوزارة مستمرة بتزويد لبنان بنحو 4 بالمئة من إجمالي كمية الكهرباء المولدة في سوريا, والبالغة 100 ميغا من أصل 2400 ميغا مولدة".

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واشار خربوطلي الى ان "هذه هي المعلومات الدقيقة المتوافرة حالياً ولم يحدث أي تغير في هذه الكميات حتى الآن".

ونفى خربوطلي الانباء التي تم تداولها بخصوص توقيع وزير المال اللبناني علي حسن خليل اتفاقية مع الحكومة السورية لتزويد لبنان بالكهرباء بـ300 ميغاواط وبكلفة نحو 400 مليار ليرة.

وكانت الحكومة السورية كشفت في تموز الماضي عن مساعيها لتحسين الواقع الكهربائي وتخفيف ساعات التقنين, عبر اتخاذ اجراءات وتدابير اقتصادية جديدة, من بينها الاتفاق مع الجانب اللبناني لبيع كمية محدودة من الكهرباء لقاء استيراد الفيول لتشغيل محطات التوليد المتوقفة عن العمل.

وتلقى لبنان مؤخرا عرضاً جديداً من وزارة الكهرباء السورية يتضمن زيادة ساعات تزويده بالطاقة الكهربائية لصيف 2017, رغم الظروف والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في سوريا نتيجة الأزمة.

ويأتي هذا العرض رغم الظروف والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في سوريا نتيجة الحرب, بالإضافة لنقص مادتي الفيول والغاز المساعد على توليد الطاقة الكهربائية.