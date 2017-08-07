ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص تقوم بأعمال الخطف وسرقة المنازل وتجارة المخدرات، وتصادر أسلحتها.

وقالت وسائل إعلام، إن الأمن الجنائي في اللاذقية ألقى يوم الأحد القبض على العصابة المكونة من خمسة أشخاص، بعد متابعة دقيقة ومعلومات عن مكان تواجدهم.

وبينت المعلومات ان العصابة كانت تقوم بخطف المواطنين في كل أرجاء محافظة اللاذقية وتطلب الفدية من أهاليهم لقاء الإفراج عنهم.

وكانت العصابة تمارس أعمال سرقة المنازل وتروج الحبوب المخدرة ما أكسب العصابة الخطورة لتعدد أنواع جرائمها .

وانتشرت عصابات السلب والخطف والقتل عبر أساليب متنوعة، في سنوات الحرب بسوريا، حيث ألقت الشرطة القبض على عدد من تلك العصابات التي استغلت انتشار السلاح، وسوء الأوضاع الأمنية في عدة مناطق.

سيريانيوز