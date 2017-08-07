كشفت مصادر من شركة "سناب"، أن "غوغل" سعت مسبقاً للاستحواذ عليها بمبلغ 30 مليار دولار.

وبحسب businessinsider، فإن عدة جلسات تفاوض ومباحثات غير رسمية دارت بين الشركتين خاصة قبل أحداث تمويلية مهمة مثل جولات التمويل الجديدة والطرح للإكتتاب العام، ودارت المفاوضات بشأن الإستحواذ بالكامل بدلاً من الطرح للإكتتاب العام مطلع العام الجاري.

وتم ذكر مبلغ 30 مليار دولار أثناء تحضير شركة "سناب" للجولة السادسة للتمويل في أيار 2016، وفي النهاية استثمرت شركة CapitalG التي تديرها شركة "ألفابت" – القابضة لشركة "غوغل" – في شركة "سناب".



وتعاني شركة "سناب" من انخفاض سعر سهمها ما يجعل قيمتها السوقية الآن 14 مليار دولار بالتالي فقدت 10 مليار دولار من قيمتها خلال 5 أشهر فقط منذ طرحها للإكتتاب في آذار الماضي.