أعلنت "سامسونغ" عن هاتفها الجديد القابل للطي في الصين، باسم Leader 8 وليسW2018 كما تكهنت الشائعات.

وبحسب " androidauthority"، فإن الهاتف مزود بشاشة Super AMOLED مقاس 4.2 بوصة بدقة Full HD عالية الوضوح، كما أنه مدعوم بمعالج Snapdragon 821، وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، والهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من سبائك الألومنيوم.

وكاميرا الهاتف الخلفية بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، والبطارية سعتها 2,300 مللي أمبير مع دعم للشحن اللاسلكي، في حين يزن الهاتف حوالي 235 جرام.

ويبلغ سمك الهاتف 15.9 مللي متر، ويأتي بعدد من المميزات بما في ذلك خدمة Samsung Pay، أداة Secure Folder وتطبيق S Voice.