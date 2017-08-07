أتاحت "مايكروسوفت" ميزة تعقب حركة العين للاختبار في النسخة التجريبية من "ويندوز 10" للمشتركين في "ويندوز انسايدر".

وبحسب " theverge"، فإن الميزة قيد الاختبار، تساعد الذين يعانون من الأمراض العصبية والعضلية ليكونوا قادرين على التحكم في العناصر المختلفة بنظام التشغيل "ويندوز 10" بإستخدام حركة العين فقط، من خلال النظر إلى التطبيقات وتشغيلها أو باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة وكتابة الكلمات بالنظر إلى الحروف.



وكشفت الشركة عن ميزة عبر إستخدام الكتابة بحركة العينن وهي ميزة باسم “shape writing” التي تجعل الكتابة أسرع حيث يقوم المستخدم بالنظر للحرف الأول والحرف الأخير من الكلمة ثم المرور بالعين سريعاً على الحروف بينهما لتظهر له اقرب توقعات للكلمة المطلوبة أو مقترحات أخرى للاختيار بينها.



ويجب توفر أجهزة وملحقات مدعومة مثل Tobii’s Eye Tracker 4C، لاستخدام الميزة، حيث تركز "مايكروسوفت" حالياً على دعم أجهزة وملحقات Tobii وبالفعل أصبحت العديد من أجهزة الشركة مدعومة مثل Tobii Dynavox PCEye Mini و PCEye Plus وEyeMobile Plus وجهاز I-series.