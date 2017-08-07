بدأت "فيسبوك" باختبار ميزة القصص على نسخة الويب بعد اتاحتها على تطبيقها الرسمي والمسنجر.

وبحسب " techcrunch"، فإن القصص على الويب لاتظهر في أعلى وسط الشاشة بل على الجانب الأيمن في النسخة الإنكليزية أو الأيسر للنسخة العربية.



وأطلقت "فيسبوك" ميزة القصص على انستغرام لأول مرة منذ عام، ثم وفرتها على "واتساب" و"مسنجر" وتطبيقها الرسمي.



وتسمح الميزة على "الويب" بمشاهدة القصص فقط وليس إرسال ونشر قصص جديدة، وتظهر الواجهة كما هي في التطبيق من خلال دوائر.

سيريانيوز