أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، استخدام التحالف الدولي بقيادة واشنطن الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في غاراته، مطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته والالتزام بقرارات مكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة في رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يوم الأحد، إن "استهداف الأحياء السكنية ومنازل المدنيين وتدمير مشفى الرقة الوطني واستخدام الفوسفور الأبيض المحرم دوليا من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ممنهج، هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، يضاف إلى سلسلة جرائم التحالف المرتكبة ضد السوريين الأبرياء في محافظات الرقة والحسكة وحلب ودير الزور ومدن سورية أخرى".

وعبرت الوزارة عن "إدانتها بأشد العبارات لجرائم التحالف الدولي التي يرتكبها بحق المدنيين السوريين والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الأمر الذي يجعل أي ذريعة غير قادرة على تبريرها".

وجددت الوزارة مطالبتها "بحل فوري للتحالف الدولي، إضافة لمطالبة مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإلزام كل الدول بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرار 2253 لعام 2015."

وكان 43 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات، يوم السبت جراء قيام طيران التحالف الدولي، بشن غارات صاروخية على الرقة، سبقها بـ48 ساعة، قصف المدينة ذاتها ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين من عائلة واحدة مكونة من 7 أطفال وامرأة.

وكشف تقرير التحالف الدولي، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

سيريانيوز