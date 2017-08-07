واصل الجيش النظامي، يوم الاثنين، تقدمه في شرق حمص وسيطر على قرية منوخ التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري في الجيش النظامي، لم تسمه، قوله ان وحدات من الجيش استعادت السيطرة على قرية منوخ في ريف حمص الشرقي، وطردت آخر عناصر "داعش" منها.

وكان النظامي تمكن يوم الأحد من التقدم في محيط القرية والسيطرة على 5 نقاط حاكمة شرق القرية، تزامناً مع تضييق الخناق على التنظيم في السخنة، حيث أفادت معلومات متطابقة من مصادر عدة أن السخنة آخر معاقل داعش في حمص، باتت تحت سيطرة النظامي، دون صدور تأكيد رسمي.

وكان الجيش النظامي شن منذ ايام حملته العسكرية ضد (داعش) في ريف حمص, حيث تمكن من السيطرة على مجموعة تلال, ليصبح على مشارف مدينة السخنة.

ووسع النظامي في الآونة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال في تدمر, بعد معارك مع "داعش".

سيريانيوز