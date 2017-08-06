ركلات الترجيح تتوج ارسنال بلقب الدرع الخيرية على حساب تشلسي اخبار الرياضة شارك

أحرز آرسنال درع المجتمع الإنكليزية (الخيرية) بفوزه على تشيلسي 4-1 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) على ملعب ويمبلي اليوم الأحد.

وافتتح تشيلسي التسجيل بواسطة مهاجمه النيجيري ادوين موزيس (47)، قبل أن يعادل البوسني سياد كولاسيناك بكرة رأسية في الدقيقة 81.



وكان تشيلسي توج بطلاً للدوري المحلي الموسم الماضي في حين أحرز آرسنال الكأس بفوزه على تشيلسي بالذات 2-1.



وأحرز فيكتور موسيس هدف تشيلسي في الدقيقة (47) بعدما فشل أرسنال في التعامل مع ركلة ركنية لتصل الكرة للدولي النيجيري الذي كسر التسلل، ووضع الكرة في الشباك.



وقبل 10 دقائق على النهاية تلقى لاعب تشيلسي بيدرو رودريجيز البطاقة الحمراء بعد عرقلته النني.



واستغل أرسنال النقص مباشرة، وسجل هدف التعادل بعدما نفذ السويسري جرانيت تشاكا ركلة حرة على رأس البوسني كولاسيناتش الذي وضعها في الجهة المعاكسة لمرمى الحارس البلجيكي نيبو كورتوا (82).



وفي ركلات الترجيح التي تم الاعتماد خلالها على النظام الجديد، وبحسب النظام الجديد لهذه المسابقة لم يخض الفريقان وقتاً إضافياً بل لعبا ركلات الترجيح بنظام جديد هو أقرب إلى الجولة الفاصلة في كرة المضرب حيث يسدد أحد الفريقين الركلة الأولى، ثم يقوم الثاني بتسديد ركلتين توالياً وهكذا دواليك.



وفي ركلات الترجيح اخطأ حارس تشيلسي كورتوا والاسباني الوافد الجديد ألفارو موراتا في محاولتيهما، في حين سجل نجح لاعبو آرسنال الأربعة ليمنحوا فريقه اللقب.



ويبدأ تشيلسي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري باستقبال بيرنلي على ملعبه ستامفورد بريدج في 12 آب، ويفتتح آرسنال مشواره في 11 منه ضد ليستر سيتي. سيريانيوز 2017-08-06 19:15:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق