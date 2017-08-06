النجم الارجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني اخبار الرياضة شارك

اختير النجم الأرجنتيني لبرشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني وفق دراسة أجراها مركز البحث في تاريخ وإحصاءات الكرة الإسبانية.

الدراسة المبنية على الأرقام، بداية من عام 1929 تاريخ انطلاق مسابقة الدوري الإسباني، منحت نجم برشلونة أفضلية واضحة على بقية النجوم الذين تعاقبوا على الليغا.



ميسي صاحب الأرقام القياسية في الكرة الإسبانية والعالمية تفوق على نجوم كبار أبرزهم ألفريدو دي ستيفانو وراؤول غوزاليس.



قائمة العشرة الأوائل لأفضل لاعبين في التاريخ غاب عنها نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي يعد واحداً من أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم عامّة.



وجاء ميسي بالمركز الأول برصيد 545 نقطة، والاسباني راوول غونزاليس ثانياً برصيد 528 نقطة، فيما حل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز السابع عشر برصيد 415 نقطة. سيريانيوز 2017-08-06 19:07:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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