قالت مصادر متطابقة، يوم الأحد، إن الجيش النظامي تمكن من السيطرة على مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في حمص.

وقالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي بالتعاون مع قوات رديفة، تمكن من اقتحام مدينة السخنة، حيث يقوم بتمشيطها من المتفجرات والألغام.

وتابعت المصادر، ان الاشتباكات مستمرة مع من تبقى من عناصر "داعش" في المدينة.

ومن جهتها، قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان الجيش النظامي سيطر يوم السبت على المدينة، التي تعتبر آخر معاقل "داعش" في محافظة حمص.

وكانت وكالة (سانا) الرسمية قد ذكرت يوم السبت أن الجيش طوق مدينة السخنة من ثلاثة اتجاهات.

ويأتي الحديث عن سيطرة الجيش النظامي على مدينة السخنة، دون صدور تأكيد عسكري حتى اللحظة من قيادة النظامي.

وتقع مدينة السخنة شمال شرقي مدينة تدمر التاريخية الخاضعة لسيطرة النظام، كما تبعد نحو 50 كيلومترا من حدود محافظة دير الزور التي تقع بالكامل تقريبا تحت سيطرة الدولة الإسلامية.

وكان الجيش النظامي شن منذ ايام حملته العسكرية ضد (داعش) في ريف حمص, حيث تمكن من السيطرة على مجموعة تلال, ليصبح على مشارف مدينة السخنة.

ووسع النظامي في الآونة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال في تدمر, بعد معارك مع "داعش".

سيريانيوز