قال مصدر في "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، يوم الأحد، إن وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أبلغهم أن الرئيس بشار الأسد باق.

ونقلت "روسيا اليوم" عن مصدر في الهيئة، دون ان تسمه، قوله ان "الجبير قال للمعارضة أن على الهيئة الخروج برؤية جديدة وإلا ستبحث الدول عن حل لسوريا من غير المعارضة".

ونوه الجبير، بحسب المصدر، إلى أن الوقائع تؤكد أنه لم يعد ممكنا خروج الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، "وأننا يجب أن نبحث مدة بقائه في المرحلة الانتقالية وصلاحياته في تلك المرحلة".

وكان وزير الخارجية السعودي الجبير قال سابقاً، انه على الرئيس بشار الأسد أن يرحل في "بداية" العملية الانتقالية و"ليس في نهايتها".

وفي سياق متصل، كشف المصدر أن مؤتمر الرياض المقبل سيعلن نهاية دور رياض حجاب.

وكانت "الهيئة العليا" للمفاوضات أعلنت عن تشكيل لجنة خاصة للتحضير لعقد مؤتمرها بالرياض وتأمين سبل نجاحه.

ولا يزال مصير الأسد يشكل نقطة خلاف في مجمل اللقاءات والاجتماعات بخصوص حل الأزمة السورية, حيث تطالب أميركا ودول غربية ببدء عملية سياسية تنتهي برحيله, فيما تعتبر روسيا وإيران أن وضع شروط مسبقة للبدء بعملية انتقالية أمر خاطئ, مؤكدتين أن الأمر يعود للشعب السوري.

سيريانيوز