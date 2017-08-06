أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم، يوم الأحد، أن أكثر من 270 إرهابيا عادوا من سوريا والعراق إلى فرنسا، محذرا من مخاطر ذلك على أمن واستقرار بلاده.

وقال كولوم في حديث لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش"، ان "التقديرات تشير إلى أن 271 متطرفا عادوا إلى فرنسا في الآونة الأخيرة من سوريا والعراق هم 217 بالغا و54 حدثا".

وأشار كولوم إلى أن "من الصعوبة بمكان تأكيد عدد الإرهابيين من أصول فرنسية الذي قتلوا خلال مشاركتهم بالقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في كلا البلدين".

ولفت الوزير الفرنسي إلى أن ممثلي الادعاء يحققون مع من تم احتجازه منهم.

وتقدر السلطات الفرنسية أن نحو ألف فرنسي انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتنظيمات إرهابية أخرى في سوريا والعراق.

يشار إلى أن الدول الأوروبية تشهد حالة استنفار أمني تحسبا لوقوع اعتداءات إرهابية على غرار تلك التي وقعت في فرنسا وبلجيكا وألمانيا، وأسفرت عن مئات الضحايا.