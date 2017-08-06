ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الأحد، مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو تفاصيل الوضع في سوريا، وذلك في مانيلا على هامش المنتدى الإقليمي "لآسيان" .

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "ناقش سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو بالتفصيل الوضع في سوريا".

وتابع البيان، "تطرقت المناقشات الى تنفيذ المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد سوريا، وتعزيز نظام وقف العمليات القتالية، والمساعدة وتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية هناك".

ويأتي ذلك، في وقت أرسلت فيه تركيا تعزيزات عسكرية إلى حدودها مع سوريا لتعزيز تدابيرها الأمنية هناك.

ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي..

ودخلت اتفاقية تخفيف التوتر في منطقة شمالي حمص يوم الخميس، عقب التوصل في تموز الماضي, التوصل لاتفاق بين روسيا والمعارضة السورية على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية، إضافة لاتفاق أمريكي روسي أردني على دعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.

سيريانيوز