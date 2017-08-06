كشفت وزارة السياحة ان حركة القدوم السياحي إلى سوريا، سجلت خلال العام 2017، زيادة بنسبة 25% عن العام الماضي.

وقالت وزارة السياحة في بيان يوم السبت، إن عدد القادمين العرب والأجانب بلغ 530 ألفا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وتابع البيان، ان حركة القدوم سجلت خلال شهر حزيران 2017 زيادة بنسبة 15 %، وبلغ عدد القادمين الواصلين إلى سوريا من العرب والأجانب عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية نحو 86 ألفا مقابل 75 ألفا في نفس الفترة من العام 2016.

وحول المعابر البرية، قال البيان، إن نسبة القدوم عبر المراكز البرية بلغت 81.2% من العدد الكلي للقادمين خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالعام 2016.

وسبق لوزير السياحة بشر يازجي أن قال ان عام 2017 سيكون عام انطلاق الاستثمار السياحي في معظم المحافظات، إضافة إلى متابعة تحديث قواعد البيانات بشكل دائم والتركيز على السياحة الدينية وإقامة سوق للمهن اليدوية، مبيناً ان الوزارة تستهدف جذب مليون سائح في الـ2017.

وانخفضت أعداد السياح إلى سوريا جراء الحرب بنسبة 98% ، في حين بلغت قيمة الخسائر السنوية وفقاً لآخر إحصائية رسمية 387 مليار ليرة سورية خلال الأعوام من 2011 إلى 2014.

سيريانيوز