استهل باريس سان جيرمان حملته نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم من موناكو، بفوز على الوافد الجديد أميان 2-صفر على ملعبه "بارك دي برانس" تحت ناظري لاعبه الجديد البرازيلي نيمار الذي لم يتمكن من المشاركة بسبب تأخر وصوله أوراق انتقاله من برشلونة الإسباني.

ويدين سان جيرمان بالفوز في مستهل موسمه الرابع والأربعين على التوالي في دوري الأضواء (رقم قياسي)، إلى هدافه الأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتيني خافيير باستوري اللذين سجلا هدفي فريق المدرب الإسباني أوناي ايمري في أواخر الشوطين.



وواصل كافاني هوايته التهديفية (سجل 41 هدفًا في 42 مباراة خاضها الموسم الماضي في جميع المسابقات)، بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 42 بعدما تلاعب بالمدافعين إثر تمريرة عرضية من الوافد الجديد البرازيلي الآخر داني الفيش، قبل أن يسدد في الشباك.



وأراح الأرجنتيني خافيير باستوري أعصاب المشجعين بتسجيله الهدف الثاني إثر هجمة سريعة وتمريرة بينية من الإيطالي ماركو فيراتي إلى كافاني الذي عكسها عرضية لتصل إلى باستوري، فأودعها الأخير الشباك وسجل هدفه الأول في "بارك دي برينس" منذ 22 أيلول 2015 (ضد غانغان).



ومن المتوقع أن يسجل نيمار بدايته مع النادي الباريسي الذي توج باللقب أربعة مواسم متتالية قبل أن يتنازل عنه الموسم الماضي لموناكو، في ملعب غانغان الأحد المقبل.



وكانت المرحلة الأولى افتتحت الجمعة بفوز موناكو على ضيفه تولوز 3-2.