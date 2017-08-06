توج بايرن ميونيخ بكأس السوبر الألمانية على حساب غريمه بوروسيا دورتموند بالفوز عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2 اليوم السبت، في سيغنال إيدونا بارك معقل الفريق الأصفر.

وسجل هدفي دورتموند كل من، كريستيان بوليسيتش (12)، وبيير أوباميانج (71)، فيما أحرز هدفي بايرن ميونيخ كل من، ليفاندوفسكي (18)، ولوكاس بيتشيك بالخطأ في مرماه (88).



وسيطر الحذر على الفريقين في بداية اللقاء، لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى الدقيقة 11، والتي شهدت أول فرص المباراة الحقيقية عبر ليفاندوفسكي، الذي استلم تمريرة طولية رائعة من مولر، ليسدد الكرة بقوة تجاه مرمى دورتموند، إلا أنها علت العارضة.



وبعد أقل من دقيقة، تقدم بوليسيتش لدورتموند مستغلًا خطأ فادح من خافي مارتينيز، لينفرد الدولي الأمريكي ويضع الكرة على يسار سفين أولريتش، حارس بايرن ميونيخ.



واندفع لاعبو بايرن للهجوم بحثًا عن إدراك التعادل، وهو ما تحقق سريعًا عن طريق ليفاندوفسكي، في الدقيقة 18، بعد هجمة منظمة بدأت من سيباستيان رودي، الذي ضرب دفاعات دورتموند بتمريرة طولية رائعة لكيميتش، ليرسلها الأخير عرضية، حيث وضع المهاجم البولندي الكرة في الشباك.



وفي الدقيقة 71 كاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثاني للبايرن، إلا أنه مرر الكرة بشكل خاطئ ليقطعها الدفاع، وترتد ليسجل بيير أوباميانج هدف دورتموند الثاني، بعدما مرر له ديمبلي لينفرد بحارس بايرن، ويضع الكرة ساقطة من فوقه.



وتمكن بايرن من العودة إلى اللقاء في الدقيقة 88، بعد ضربة ثابتة أرسلها رودي إلى داخل منطقة الجزاء، وفشل دفاع دورتموند في إبعادها، ليدخلها بيتشيك في مرماه بالخطأ.



وانتقلت المباراة لضربات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لبايرن ميونيخ، بعد تسديد 6 ضربات لكل فريق، حيث أضاع كيميتش لبايرن، وأهدر روده وبارترا لدورتموند.