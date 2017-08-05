فوز ودي لتوتنهام أمام يوفنتوس وليفربول يختتم تحضيراته بفوز على اتلتيك بلباو اخبار الرياضة شارك

حقق توتنهام الإنكليزي فوزاً معنوياً على حساب يوفنتوس الإيطالي بثنائية نظيفة السبت على ملعب ويمبلي وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

ويدين توتنهام بفوزه إلى كل من هاري كين (11) والدانماركي كريستيان إريكسون (52).



وفي مباراة ودية أخرى، انتصر ليفربول الإنكليزي على أتلتيك بيلباو بثلاثية مقابل هدف وحيد.



وسجل أهداف ليفربول كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينيو (21 من ركلة جزاء) والويلزي بنجامين ودبيرن (59) ودومينيك سولانكي (80) فيما سجل إينياكي ويليامس هدف الفريق الإسباني في الدقيقة 30.



وفي باقي المواجهات الودية، تعادل باير ليفركوزن الألماني مع سيلتا فيغو (3-3) وكريستال بالاس الإنكليزي مع شالكه الألماني (1-1) وواتفورد الإنكليزي مع ريال سويسيداد الإسباني سلبياً.



وانتصر ساوثهامبتون الإنكليزي على إشبيلية الإسباني (2-صفر) وأينتراخت فرانكفورت الألماني على ريال بيتيس الإسباني (3-صفر) وستوك سيتي الإنكليزي على لايبزيغ الألماني (2-1) وفالنسيا الإسباني على فيردر بريمن الألماني (2-1) وهيرتا برلين الألماني على غلطة سرايا التركي بذات النتيجة فيما اكتسح سوانسي سيتي الإنكليزي سامبدوريا برباعية نظيفة. سيريانيوز 2017-08-05 22:53:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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