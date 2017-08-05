سيطر التعادل الايجابي بهدف لمثله على مباراة الوحدة مع الوثبة في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرين الحادية عشرة إيابا التي جرت في الملعب البلدي بحمص.

سجل الوحدة اولا عبر مهاجمه المخضرم رجا رافع في الدقيقة الثالثة وعادل للوثبة خطاب مشلب بالدقيقة 25 ليرفع الوحدة رصيده الى 47 نقطة ويبقى في المركز الرابع بينما اصبح رصيد الوثبة 25 نقطة في المركز الثالث عشر.



وكانت منافسات هذا الجولة قد انطلقت امس وفيها فاز الجيش المتصدر على المجد بهدفين مقابل هدف وتعادل الوصيف تشرين مع الكرامة سلبا كما تعادل الاتحاد مع الطليعة بهدفين لمثلهما بينما فاز حطين على جبلة بهدفين لهدف وتعادل الحرية مع ضيفه المحافظة بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها انتهى لقاء الجزيرة مع النواعير وفاز الفتوة على الشرطة بهدف وحيد.



وبهذه النتائج بقي الجيش في الصدارة برصيد 61 نقطة موسعا الفرق مع الوصيف تشرين الذي يملك 54 نقطة ثم يأتي بعدهما الاتحاد في المركز الثالث ب49 نقطة والوحدة 47 نقطة وحطين 42 نقطة والطليعة والمحافظة والشرطة والمجد على التوالي ب32 نقطة وجبلة 29 نقطة والنواعير 28 نقطة والكرامة 26 نقطة ثم الوثبة والفتوة ولكل منهما 25 نقطة والحرية 19 نقطة وأخيرا الجزيرة ب18 نقطة.