ركلات الترجيح تتوج فينورد بطلاً لكأس السوبر الهولندية للمرة الثالثة على حساب فيتيسه اخبار الرياضة شارك

توج فريق فينورد بلقب كأس السوبر الهولندي لكرة القدم السبت بتغلبه على فيتيسه أرنهيم 4-2 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم فينورد بهدف سجله ينس تورنسترا، في الدقيقة السابعة، وتعادل أليكسندر بوتنر لفيتيسه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي حسمت الفوز لفينورد.



ويعد هذا اللقب هو الثالث لفينورد في تاريخه في هذه البطولة، علمًا بأن أكثر فريق توج باللقب هو أيندهوفن، بواقع 11 مرة.



وشارك فينورد في هذه البطولة بصفته حامل لقب الدوري الهولندي للموسم الماضي، بينما شارك فيتيسه بصفته بطل الكأس. سيريانيوز 2017-08-05 22:45:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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