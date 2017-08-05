قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا عازمة على تنفيذ عمليات جديدة لتوسيع المناطق التي نجحت عملية "درع الفرات" في تطهيرها من "الإرهابيين" شمالي سوريا.









وأشار أردوغان في كلمة له إلى أن عملية "درع الفرات" شكلت خنجرا في قلب مشروع تشكيل منطقة إرهابية في سوريا", مشيرا الى أن "تركيا تتعرض لهجمات مكثفة على كافة الأصعدة، خاصة أن جهود تشكيل دولة إرهابية جنوب الحدود التركية ما زالت مستمرة".



وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق, الشهر الماضي, ان بلاده لن تتردد في شن عملية عسكرية في عفرين شمال سوريا, إذا اقتضت الضرورة.



ولفت الرئيس التركي إلى أن "جهات عدة تحاول تطويق تركيا عبر منظمة "بي كا كا" الإرهابية التي تغيّر اسمها باستمرار", مضيفا "قريبا سنقضي على هذه المنظمة في تركيا وسنواصل ملاحقتها في سوريا والعراق".



وتاتي تصريحات الرئيس التركي بعد ساعات على ارسال الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى حدود مدينة كيليس المتاخمة للحدود السورية.



و أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم "درع الفرات".



و أعلنت الحكومة التركية في 29 آذار 2017، انتهاء نجاح عملية "درع الفرات" بعد تحقيق أهدافها, بحسب مصادر تركية.



سيريانيوز