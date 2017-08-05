ضحايا جراء سقوط قذائف هاون على الجورة والقصور بدير الزور الاخبار المحلية شارك

لقي 4 اشخاص مصرعهم وأصيب اخرون يوم السبت جراء استهداف تنظيم "داعش" بالقذائف الصاروخية حيي الجورة والقصور بدير الزور.









وذكر مراسل سانا في دير الزور أن "تنظيم داعش الإرهابي استهدف بعدد من القذائف الصاروخية حيي الجورة والقصور في المدينة التي يحاصرها التنظيم التكفيري ما تسبب باستشهاد 4 اشخاص واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة".



وأشار المراسل إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية بممتلكات المواطنين والبنى التحتية.



وسقط الخميس 3 قتلى بينهم طفل نتيجة قصف داعش بالقذائف الصاروخية عدة احياء في مدينة دير الزور.



وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب ودير الزور ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.



سيريانيوز





2017-08-05 22:51:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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