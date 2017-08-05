أرسل الجيش التركي، يوم السبت، تعزيزات عسكرية إلى حدود مدينة كيليس المتاخمة للحدود السورية.

ونقلت وسائل اعلام، عن مصادر عسكرية تركية، قولها، إن القوات التركية أرسلت 5 قاذفات محملة على متن 6 شاحنات إلى منطقة "إصلاحية" على الحدود مع سوريا.

وأضافت أن الجيش أرسل مدافع ودبابات ومركبات عسكرية إلى إقليم كلس الحدودي المقابل لمنطقة عفرين السورية التي يسيطر عليها الأكراد.

ونوهت المصادر إلى أن التعزيزات العسكرية المرسلة تأتي في إطار تقوية الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود التركية السورية، لافتة إلى أنه سيتم نشر القاذفات على الحدود.

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مطلع تموز الماضي، إن تركيا قادرة على اتخاذ كل التدابير لحماية أمنها القومي وسترد على أي تهديد من مدينة عفرين، وفي هذا الإطار ستتخذ التدابير اللازمة على حدودها.

وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .