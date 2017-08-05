واصل الجيش النظامي تقدمه في محيط منطقة السخنة بريف حمص الشرقي, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بالتزامن مع سيطرته على مساحات جديدة باتجاه الحدود مع الاردن.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان النظامي سيطر على منطقة الضبيعية وتلة الأسدية جنوب سد الزلف وبئر الرفاع ونقطة المخفر 30 وتلة الحردية وبئر الحردية شرق تل شعاب على الحدود الأردنية السورية جنوب شرق البلاد.

وتشير المصادر المؤيدة الى استمرار تقدم الجيش مدعوما من القوات الرديفة على محاور عدة في محافظة السويداء جنوب البلاد قرب الحدود السورية الأردنية، حيث تتواصل المعارك في بادية السويداء الشرقية والجنوبية الشرقية، بين مسلحي بـ”جيش أسود الشرقية” و”قوات أحمد العبدو” من جهة، وقوات الجيش النظامي وحلفائه من جهة أخرى.

وجرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.

من جهة اخرى, تحدثت مصادر مؤيدة ان النظامي سيطر بالتعاون مع الحلفاء على مخفر الهجانة وأجزاء واسعة من جبل طنطور ومفرق السخنة - روض الوحش بمحيط السخنة.

وتزامن التقدم مع شن الطيران الحربي غارات على مواقع لداعش في السخنة وأم توينة وخطملو ,وسط إشتباكات على عدة محاور بمحيط مدينة السخنة .

وكان الجيش النظامي شن منذ ايام حملته العسكرية ضد (داعش) في ريف حمص, حيث تمكن من السيطرة على مجموعة تلال, ليصبح على مشارف مدينة السخنة.

ووسع النظامي في الاونة الاخيرة من نطاق سيطرته على مناطق بريف حمص الشرقي, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال في تدمر, بعد معارك مع "داعش".