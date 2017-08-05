أجرى الرئيس الامريكي دونالد ترامب, يوم الجمعة, مباحثات هاتفية, مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون, حول عدة قضايا لاسيما الملف السوري.

وافاد بيان صادر عن البيت الابيض, نشرته وسائل اعلام, ان ترامب ناقش مع ماكرون هاتفيا سبل زيادة التعاون في سوريا والعراق والتصدي لنفوذ إيران ".

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ويعد هذا الاتصال هو الثاني من نوعه خلال اكثر من شهر, حيث اجرى الرئيسان اواخر حزيران الماضي اتصالا هاتفيا, وتم الاتفاق على العمل على رد مشترك في حالة وقوع هجوم كيميائي في سوريا.

وياتي الاتصال بعد زيارة قام بها ترامب الى باريس في تموز الماضي, حيث التقى بنظيره ماكرون, وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب في سوريا والعراق.

وتتبنى واشنطن موقفا متشددا من النظام السوري بعد اتهامات دولية للنظام السوري بشن الكيماوي على خان شيخون بادلب, مهددة اياه باجراءات عقابية في حال تكرر مثل هذه الهجمات, فيما حددت فرنسا أولوياتها بشان الملف السوري, منذ انتخاب ماكرن رئيسا لفرنسا, وهي إرساء وقف النار في سوريا, وهزيمة (داعش) والتفاوض مع الاطراف السورية , كما اعتبرت ان رحيل الاسد ليس شرطا مسبقا.