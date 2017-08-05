ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصدر في المعارضة السورية, لم تسمها, أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أبلغ "الهيئة العليا للمفاوضات" بالتحضير لعقد مؤتمر "الرياض الثاني"، لإعادة هيكلة الهيئة قبل جولة مفاوضات جنيف المقبلة.

ولم يصدر عن الهيئة "العليا للمفاوضات" أي بيان توضيحي بشأن اجتماع الرياض وإعادة الهيكلة.

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وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) تحدثت بأن الجبير بحث يوم الجمعة مع رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، آخر مستجدات الأزمة التي تشهدها سوريا.

وتم التأكيد على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري، ومناقشة آخر المستجدات في وضع البلاد ونتائج اجتماعات جنيف", بحسب الوكالة.

وأكد الجبير "استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة".

وألغت الهيئة عضوية خالد المحاميد أحد أعضاء الوفد المفاوض وقالت إن ذلك جاء بناء على اقتراح من أعضاء الهيئة على خلفية تصريحاتها الإعلامية المتكررة ، والتي "تتعارض مع توجهات الهيئة .

يشار الى ان "هيئة التفاوض" تشكلت خلال اجتماع المعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض عام 2015, وتم انتخاب رياض حجاب منسقاَ عاماَ للهيئة.