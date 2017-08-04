اعترف التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بقتله 624 مدنياَ في سوريا والعراق, منذ بداية عملياته منذ عام 2014.

واوضح التحالف, في بيان له, حصلت وكالة (سبوتنيك) على نسخة منه, أن "عدد الضحايا الذين رصدتهم قوات التحالف سقطوا في الفترة من آب 2014 حتى تموز 2017.

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وأضاف البيان أن "ما لا يقل عن 624 مدنيا قتلوا بشكل غير متعمد جراء ضربات التحالف".

وكان تقرير للتحالف كشف في تموز الماضي ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

وترفض الحكومة السورية عمليات التحالف ضد "داعش" بسوريا, وتصف تدخله بأنه "غير شرعي", كما توجه اتهامات متكررة له بارتكابه مجازر بحق المدنيين خلال عملياته ومحاربة من يكافح الارهاب وتدمير البنى التحتية .