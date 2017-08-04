اعلن المتحدث التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الامريكية, العقيد راين ديلون, يوم الجمعة, ان قوات "سوريا الديمقراطية" انتزعت من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) حوالي 45% من مدينة الرقة.

واوضح ديلون, في تغريدات نشرتها السفارة الامريكية بدمشق عبر موقعها على (تويتر), ان قوات "سوريا الديمقراطية" تواصل تحقيق التقدم في الرقة, حيث تستمر في الاندفاع من ثلاثة محاور: من الشرق والغرب وجنوب نهر الفرات".

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واشار المتحدث باسم التحالف الى ان "نحو 45% من مدينة الرقة باتت تحت سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية", بعد هزيمة "داعش".

واضاف ديلون ان " قوة الأمن الداخلي في الرقة وغالبيتهم من العرب يقومون بمهام حفظ النظام وترتيب أوضاع المدنيين في المناطق المحررة ومنع هروب أو عودة الإرهابيين".

وكانت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) نقلت عن مصادر لم تسمها, الشهر الجاري, ان جود تنظيم "داعش" في الاحياء الجنوبية للرقة "انتهى".

وتدعم الولايات المتحدة المقاتلين الاكراد في قتال "داعش" في سوريا والعراق, كما زودتهم بالاسلحة لدعم عملياتهم في الرقة , لكنها اشارت الى انها ستسترجع هذه الاسلحة منهم بعد هزيمة "داعش".

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" في 6 حزيران هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت عدة أحياء فيها.