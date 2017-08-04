اتفق نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف, خلال لقائه مع السفير السوري لدى موسكو رياض حداد, يوم الجمعة,على ان اقامة مناطق "خفض التوتر" بسوريا ساهم بتقييد انشطة الارهابيين.

واوضحت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان الطرفين اكدا على ان " مجرد انطلاق الجهود لإنشاء هذه المناطق قد ساهم في خفض مستويات التوتر بقدر كبير وتقييد الأنشطة الإرهابية وتحسين الوضع الإنساني في سوريا".

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وتطرق الطرفان, بحسب البيان, الى "مستجدات الوضع العسكري والسياسي في سوريا، مع التركيز على عملية إنشاء مناطق تخفيف التوتر في جنوب غرب البلاد وفي الغوطة الشرقية وفي ريفي حمص وإدلب إضافة إلى ضمان فعالية نظام الهدنة في تلك المناطق".

وتوصلت روسيا والمعارضة السورية المعتدلة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص يدخل دخل التنفيذ ظهر الخميس.

وياتي اتفاق حمص بعدما تحدثت هيئة أركان القوات المسلحة الروسية في تموز الماضي أن المشاورات حول إقامة منطقة تخفيف تصعيد أخرى في محافظة إدلب مستمرة.

ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي..

وتم في تموز الماضي, التوصل لاتفاق بين روسيا والمعارضة السورية على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

كما جرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.