سقط قتلى وجرحى, يوم الجمعة, جراء انفجار سيارة مفخخة قرب بلدة اورم الكبرى بريف حلب وقصف طال ريف دير الزور.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان سيارة مفخخة انفجرت في منطقة ريف المهندسين الثاني قرب بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

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ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن وقوع التفجير.

وجاء التفجير بعد اقل من اسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه أمام أحد المقرات التي تستضيف اجتماعاً لقيادات فصائل معارضة مع وجهاء عشائر في قرية النجار بريف حلب الجنوبي, مما اسفر عن سقوط ضحايا.

من جهة اخرى, اشارت المصادر الى سقوط قتلى جراء قصف جوي على ناحية التبني وبلدة البويطية بريف دير الزور.

وتتعرض الاحياء الخاضعة لسيطرة النظام في دير الزور بشكل متكرر لسقوط قذائف, مصدرها "داعش", في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من غارات التحالف و الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.