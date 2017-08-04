بدأ رئيس مجلس الوزراء, يوم الجمعة, زيارة رسمية الى ايران, للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب في ولايته الثانية حسن روحاني.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "خميس وصل الى ايران في زيارة رسمية للمشاركة باسم الجمهورية السورية ممثلا للرئيس بشار الأسد في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني".

وبدأت يوم الخميس، مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني الفائز بولاية ثانية، في حسينية الإمام الخمينى شمال طهران.

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ومن المقرر ان يلتقي خميس خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الايرانيين لبحث تطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات ".

ووصل خميس إلى مطار مهرأباد عصر الجمعة حيث كان في استقباله وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني عباس اخوندي وعدنان محمود سفير سوريا لدى طهران وأعضاء السفارة والسفير الايراني في دمشق جواد تركابادي وعدد من المسؤولين الايرانيين.

وكانت اخر زيارة لخميس إلى ايران في 17 كانون الثاني الماضي, حيث أجرى مباحثات مع عدد من المسؤولين الايرانيين حول عدة قضايا لاسيما الملف السوري.