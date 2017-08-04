شهدت العديد من المدن والبلدات في المناطق الخاضعة تحت سيطرة المعارضة, يوم الجمعة, مظاهرات شعبية تنادي بعد مطالب.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان المظاهرات شملت مناطق عدة في إعزاز والباب والأتارب وجرابس بريف حلب, حيث طالب المتظاهرون "الجيش الحر" بتحرير بلداتهم وقراهم المغتصبة من قبل عناصر قوات "قسد"، كما اكدوا على "تمسكهم بأرضهم، وضرورة توحيد جهود المعارضة المسلحة".

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وندد المتظاهرون في هذه المناطق بما وصفوه ب"جرائم القوات الإنفصالية الكردية" , مطالبين بضرورة "انسحابهم من المناطق المحررة,", مؤكدين على "استمرارية الثورة."

كما خرجت مظاهرات شعبية في حاس ومعرة النعمان في إدلب طالبت "بالحرية وإسقاط النظام السوري", ونددت بممارسات هيئة " تحرير الشام"، مطالبة "بعدم التدخل في الشؤون المدنية".

وفي الغوطة الشرقية, خرجت مظاهرات شعبية في مدينة دوما وبلدات عدة , و جدد المتظاهرون دعواتهم "بخروج هيئة"تحرير الشام "من الغوطة وتوحيد الفصائل واسقاط النظام ووقف قصف المدنيين".

ونشرت المصادر عدة صور تظهر تجمهر العديد من المتظاهرين في مناطق بادلب وحلب والغوطة, رافعين اعلام الثورة ولافتات تطالب بالحرية وتندد بالفصائل الكردية

وخرجت مظاهرات خلال سنوات الأزمة, في عدة مدن وبلدات ، للمطالبة "بتوحيد الفصائل العسكرية واسقاط النظام, مع التاكيد على استمرارية الثورة".