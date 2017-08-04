سقط قتلى ، مساء الخميس، جراء قصف نفذته طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، على مدينة الرقة.

وقال نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إن 8 قتلى من عائلة واحدة، هم سيدة و7 أطفال لقوا حتفهم، جراء الغارات.

وبين النشطاء إن الغارات استهدفت حارة البدو و حي الثكنة في مدينة الرقة.

وأضاف النشطاء أن التحالف نفذ 44 غارة جوية على أحياء مدينة الرقة خلال 48 ساعة، مشيرين إلى أن الطيران استهدف حي جامع الإمام النووي.

وكان قتلى وجرحى سقطوا بغارات طائرات التحالف على مناطق في دير الزور والرقة.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

سيريانيوز