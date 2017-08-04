أعلنت شركة "China Baoli" الصينية للاستثمارات عن نيتها طرح هاتف جديد بمواصفات غير مسبوقة، وذلك بعد أن أصبحت الشركة عضوا مساهما في شركة "Yota Devices" الروسية.

وبحسب التسريبات التي نشرتها عدة وسائل إعلام، فإن هاتف "يوتافون-3" المنتظر طرحه العام الجاري من المتوقع أن يأتي بنسختين، الأولى مزودة بذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، وأخرى بذاكرة بحجم 128 غيغابايت.

وسيكون الهاتف مزود بشاشتين، أمامية من نوع AMOLED بحجم 5.5 بوصة ودقة عرضFullHD، وخلفية بحجم 5.2 بوصة ودقة عرض HD.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل "آندرويد"، ومعالج ثماني النوى من نوع Qualcomm، وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت، وبطارية بسعة 3200 ميللي أمبير.

وسيزود نموذجا الهاتف بكاميرا خلفية دقة 13 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 3 ميغابيكسل، بالإضافة إلى منفذين لبطاقات الاتصال "sim card" فضلا عن منفذ "USB-C"، وقارئ لبصمات الأصابع ومستشعرات لدرجة الإضاءة.

وتضم النسختان مستشعرات قادرة على قياس حركة المستخدم وإظهار عدد الخطوات التي يقطعها كل يوم وعدد السعرات الحرارية التي يحرقها.