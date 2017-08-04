ميلان الايطالي يحجز مقعده بالدور الحاسم المؤهل لبطولة الدوري الاوروبي اخبار الرياضة شارك

بلغ ميلان الإيطالي الدور التأهيلي الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي بعدما كرر فوزه على كاريوفا الروماني 2-صفر.

سجل جياكومو بونافنتورا (9) وبارتريك كوتروني(54) ثنائية ميلان الذي فاز ذهاباً بهدف نظيف.



أما أبرز المتأهلين، فهم أتلتيك بلباو الإسباني وفنربهتشه التركي وإيفرتون الإنكليزي ودينامو زغرب الكرواتي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي وأولمبيك مرسيليا وباوك سالونيكا اليوناني وأتوريخت الهولندي والنجم الأحمر ببلغراد وباناثينايكوس اليوناني.



وأما أبرز المغادرين للبطولة فنجد في مقدمتهم أيندهوفن الهولندي وبوردو الفرنسي وسبارتا براغ التشيكي وأبردين الاسكتلندي وجينت البلجيكي. سيريانيوز 2017-08-04 15:23:49 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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