استحوذت "فيسبوك" على شركة Ozlo للذكاء الاصطناعي، للإستفادة من خبرتها في تطبيق "مسنجر".

وبحسب موقع شركة ozlo، فإن أغلب فريق الشركة سينضم إلى "فيسبوك" ليعمل مع فريق تطوير "مسنجر"، بينما ستحصل "فيسبوك" على تقنيات طورتها الشركة الأولى بعد إغلاق تطبيقاتها والواجهات البرمجية الخاصة بها.

وتقوم شركة Ozlo بتقديم مساعد افتراضي ذكي يساعد في البحث عن المطاعم بطريقة تطبيقات الدردشة مثل محادثة مع المساعد الذكي، وتطور أيضاً Ozlo خدمات مشابهة لصالات السينما وغيرها.

وتشير بعض التوقعات إلى أن خبرة الشركة في الذكاء الاصطناعي قد تستخدم في مساعد "فيسبوك" الذكي المنزلي المتوقع إطلاقه قريباً.

ويملك مسنجر "فيسبوك" ميزة مساعد افتراضي ذكي يدعى M متاح حالياً بنسخة تجريبية اختبارية. ويقدم المساعد العديد من الخدمات مثل إنشاء مذكرة في تقويم، أو حجز سيارة تاكسي وغير ذلك.