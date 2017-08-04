رغم غياب النتائج والميداليات البراقة عن مشاركاتها الخارجية إلا أن المصارعة السورية تمكنت من تأكيد حضورها على المستوى الدولي عبر تكريم لاعب منتخب الناشئين عمر صارم كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي للعبة ضمن معسكر تدريبي خارجي أقيم في تايلاند.

وأجرى منتخب سورية للمصارعة للناشئين الذي ضم ثلاثة لاعبين معسكرا تدريبيا خارجيا في تايلاند استمر عشرة أيام واقيم على هامش بطولة آسيا للناشئين التي خرج منها دون أن يحقق أي نتائج.



ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس اتحاد المصارعة أحمد جمعة “تكريم عمر صارم الذي يمارس المصارعة الحرة جاء بعد المستوى الجيد الذي قدمه أثناء المعسكر والذي ظهر من خلال تدريباته ولقاءاته الودية مع عدد من اللاعبين المتميزين إضافة إلى الأخلاق الرياضية العالية التي دفعت الاتحاد لتكريمه كأفضل لاعب بين عدد كبير من اللاعبين الذي مثلوا أكثر من عشر دول آسيوية”.



ودعا جمعة إلى ضرورة أن يحظى هذا اللاعب بمزيد من الاهتمام لأنه يشكل أساسا قويا لمشروع البطل الأولمبي الذي طرحت فكرته منذ سنوات حيث يعول على هذا اللاعب تحقيق الانجازات بفئته وبفئات أعلى كما أنه يشكل رديفا قويا لفئة الرجال.



يشار إلى أن اللاعب عمر صارم 16 عاما بدأ ممارسة المصارعة الحرة منذ نحو ثلاث سنوات وأحرز بطولة الجمهورية بوزن فوق 85 كغ في العامين الماضيين.