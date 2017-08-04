اسفرت قرعة الدور الحاسم المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي سحبت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات متوازنة في المجمل، أبرزها قمة نابولي الإيطالي - نيس الفرنسي.

وجمعت القرعة بين الفرق المتأهلة مباشرة من منافسات الدوريات المحلية أو ما يعرف بالفرق المصنّفة (إشبيلية، نابولي، ليفربول، سيسكا موسكو، سبورتينغ لشبونة، ستيوا بوخارست، يونغ بويز، نيس، هوفنهايم، إسطنبول باشاكشيهير) ونظرائها الذين بلغوا هذا الدور عبر أدوار إقصائية وهي الفرق غير المصنّفة (أولمبياكوس، سلتيك، كوبنهاغن، أبويل نيقوسيا، ماريبور، كاراباغ، أستانا، رييكا، هابويل، سلافيا براغ).



وأسفرت القرعة عن مواجهة ليفربول الإنجليزي لنظيره هوفنهايم الألماني، فيما يلتقي إسطنبول باشاك شهير التركي بإشبيلية الإسباني.



ويواجه يونج بويز السويسري سيسكا موسكو الروسي، بينما يصطدم نابولي الإيطالي بنظيره نيس الفرنسي، فيما يلتقي سبورتنج لشبونة بستيوا بوخارست الروماني.



كما أوقعت القرعة كوبنهاجن الدنماركي ضد كارباج، وأبويل نيقوسيا القبرصي يواجه براج التشيكي، وأوليمبياكوس اليونايني أمام ريجيكا الكرواتي.



وستلعب مباريات الذهاب من هذا الدور الحاسم في 15 و16 آب على أن تكون مباريات العودة في 22 و23 من الشهر ذاته.