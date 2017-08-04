نيس الفرنسي يخالف التوفعات ويخطف بطاقة التأهل على ملعب اياكس الهولندي اخبار الرياضة شارك

خالف نيس الفرنسي توقعات الملاحظين وعاد ببطاقة التأهل من أرض أياكس أمستردام الهولندي بالذات عقب تعادله معه (2-2) ضمن إياب الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وكان الفريقان تعادلا ذهاباً بهدف لمثله، وهو ما يعني استفادة نيس من أسبقية الهدف المسجّل خارج الميدان بعد أن تعادل الفريقان في مجموع المواجهتين (3-3).



في "أمستردام أرينا"، بادر نيس بافتتاح التسجيل مبكراً عبر أرنو سوكيه (3)، قبل أن يعدّل دوني فان دي بيك النتيجة (26)، ثم أضاف زميله دافينسون سانشيز ثاني أهداف أياكس (56)، ولكنّ فنسان مارسيل بعثر أوراق صاحب الأرض وأهدى التأهل لنيس بهدف قاتل (79).



ويفصل نيس الآن مواجهة أخرى لم يعرف فيها منافسه بعد، لكي يعبر إلى دور المجموعات في دوري الأبطال.



جدير بالذكر أنّ قرعة مباريات الـ"بلاي أوف" الحاسم والمؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، قد حدّدت الجمعة. سيريانيوز 2017-08-04 15:14:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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