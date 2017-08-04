النجم البرازيلي نيمار رسمياً في باريس سان جيرمان بعقد لمدة خمس سنوات اخبار الرياضة شارك

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسمياً عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار لخمس سنوات قادما من برشلونة الاسباني.

وأضاف النادي في بيان اليوم إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيبقى في صفوفه حتى 30 حزيران عام 2022.



من جهته قال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي أنه “مع وصول نيمار أصبحت أكثر إيمانا بقدرتنا على الاقتراب من الألقاب بمساندة جماهيرنا المخلصة لتحقيق أكبر أحلامنا”.



وكان برشلونة أعلن أنه تسلم 222 مليون يورو أي ما يعادل 263 مليون دولار من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين.



وبذلك يتصدر نيمار قائمة اللاعبين الأغلى في التاريخ بـ222 مليون يورو 197 استرليني يليه الفرنسي بول بوغبا 89 ثم الويلزي غاريث بيل 86 ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو 80 ثم الارجنتيني غونزالو هيغواين 75.3 والبلجيكي لوكاكو 75 . سيريانيوز 2017-08-04 15:43:26 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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