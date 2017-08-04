ضبط خفر السواحل التركية، يوم الجمعة، 118 مهاجرا بينهم 31 سوريا، أثناء محاولتهم التوجه إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وذكرت وكالة (الأناضول) ان طواقم خفر السواحل ضبطت مهاجرين على زورق مطاطي قبالة سواحل قضاء ديكلي بولاية إزمير، بينهم 31 لاجئا سوريا، كما ضبطت 87 مهاجرا غير قانوني في بحر إيجه قبال سواحل ولاية أيدن.

وكانت السلطات التركية ضبطت يوم الخميس، 42 مهاجرا أثناء محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير شرعية.

و اتخذت الحكومة التركية إجراءات قانونية للقضاء على ظاهرة تهريب البشر, ذلك بعد تزايد حوادث غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا بشكل ملحوظ.

وسبق للسلطات التركية أن ضبطت عدة مرات أشخاصاً بينهم سوريين حاولوا الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وتحاول أعداد كبيرة من اللاجئين عبور بحر ايجه من تركيا باتجاه اليونان للوصول إلى دول الاتحاد الأوربي للحصول على حق اللجوء بإحدى الدول الأوربية الغنية التي تتقدمها ألمانيا والبلدان الاسكندنافية.

سيريانيوز