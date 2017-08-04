أتاحت "غوغل" الجيل الثاني من حزمة Nearby Connections البرمجية لجميع المطورين، وهي تتيح لتطبيقات "آندرويد" بالعثور على أجهزة قريبة والاتصال بها وتبادل البيانات دون اتصال بالانترنت.

وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن الحزمة الجديدة تدعم شبكات واي-فاي، وتقنية "بلوتوث" للاتصال، لتصبح الأجهزة قادرة على التواصل فيما بينها بسهولة، كتواصل الهاتف مع جهاز ضبط الحرارة في الغرفة لضبط الدرجة بشكل فوري.

وتتيح الحزمة الجديدة إنشاء شبكات Mesh أو شبكات مستقلة، ليتصرف كل جهاز على أنه موزع للبيانات بموجب النوع الأول من الشبكات، وفي النوع الثاني يتم اعتماد جهاز واحد ليكون المصدر الرئيسي للبيانات.

ويُمكن استخدام الحزمة بعدة مجالات على غرار الألعاب، أو التحكّم بالأجهزة الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء كذلك.